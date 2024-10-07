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В ГУР заявили, что управляли "Спецтехноэкспортом" для обеспечения собственной деятельности

Михаил Ткач, Алена МазуренкоПонедельник, 7 октября 2024, 14:35
В ГУР заявили, что управляли Спецтехноэкспортом для обеспечения собственной деятельности
фото: Spetstechnoexport

Главное управление разведки, в ответ на расследование УП, сообщило, что руководили компанией "Спецтехноэкспорт" для обеспечения собственной деятельности импортными изделиями военного назначения и не ведет никакой коммерческой деятельности.

Источник: ответ ГУР на запрос

Дословно: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины в пределах определенных украинским законодательством функций и выполнения боевых приказов, ведет активную деятельность по противодействию агрессору. Для этого нами используются все доступные и целесообразные методы работы и борьбы.

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С 24.02.2022 быстрое и беспрепятственное обеспечение нашей работы импортными изделиями военного назначения стало критически важным.

Именно по этим причинам Министерство обороны Украины, в качестве чрезвычайной меры, передало в сферу Главного управления разведки Министерства обороны Украины компанию "Спецтхеноэкспорт".

Детали: В ведомстве отметили, что ГУР не ведет никакой коммерческой деятельности и "выполняло функцию по управлению компанией "Спецтехноэкспорт" исключительно для обеспечения собственной деятельности необходимыми импортными изделиями военного назначения".

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Напомним:

Знать больше: "Покупает ГУР". Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает

разведкаГУРимпорторужие
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