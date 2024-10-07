РФ атаковала Одессу баллистикой: попала в судно под флагом Палау. Погиб мужчина, есть раненые иностранцы

Российские войска 7 октября атаковали баллистическими ракетами портовую инфраструктуру в Одессе, ракетой попали в гражданское судно под флагом Палау. В результате этого погиб 60-летний украинец, еще 5 иностранных граждан пострадали.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, которая обрабатывает грузы.

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Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь".

Детали: По данным ОВА, за последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области.

Что предшествовало:

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Российский агрессор в ночь на 6 октября атаковал Одессу "Шахедами". В результате обстрела было повреждено сухогрузное гражданское судно.