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ISW: В России заявили о "беспрецедентной" кибератаке на медиа

Алена ИвашкивВторник, 8 октября 2024, 02:51
ISW: В России заявили о беспрецедентной кибератаке на медиа
фото: Getty Images

Российские власти заявили о "беспрецедентной" кибератаке на российскую государственную инфраструктуру медиа 7 октября. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) сообщила, что ночью неизвестные взломали онлайн-сервисы ВГТРК во время "беспрецедентной" атаки, а прокремлевское российское издание "Газета" сообщило, что атака привела к прекращению вещания российских государственных телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" и около 80 региональных телерадиокомпаний.

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Газета ссылается на источник в сфере информационной безопасности России, который утверждает, что кибератаку осуществила хакерская группа "sudo rm -RF", которая якобы связана с Украиной. (Название группы означает команду в Linux для удаления файлов). 

Украинский телеканал "Суспільне", ссылаясь на собственные источники, заявил, что "sudo rm-RF" взяла на себя ответственность и что сотрудники ВГТРК пожаловались, что атака удалила всю резервную информацию.

Эксперт по информационной безопасности заявил "Газете", что хакеры, скорее всего, использовали тип вируса-шифровальщика, который удаляет файлы, а не просто шифрует их, и предупредил, что ВГТРК теперь придется закрыть уязвимость, а также восстановить резервные копии своих систем. 

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ВГТРК заявила, что ее системы не получили значительных повреждений, несмотря на атаку, и что ее системы работают в нормальном режиме.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил поддержку ВГТРК и охарактеризовал кибератаку как атаку на российскую критическую инфраструктуру.

Ключевые выводы ISW за 8 октября:

  • Украинские войска нанесли удар по нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии в Крыму в ночь с 6 на 7 октября.
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 7 октября, что украинские власти расследуют еще один случай несправедливого обращения и казни украинских военнопленных российскими силовиками.
  • Российские власти объявили о "беспрецедентной" кибератаке на российскую государственную медиа-инфраструктуру 7 октября.
  • Недавно российские войска продвинулись на севере Харьковской, Донецкой и западной частей Запорожской областей.

медиакибербезопасность
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