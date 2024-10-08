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Россияне терроризировали Одесскую область беспилотниками: ОВА показала последствия атаки

Ирина БалачукВторник, 8 октября 2024, 08:51
Россияне терроризировали Одесскую область беспилотниками: ОВА показала последствия атаки
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

В результате российской дроновой атаки в Одесской области горели квартиры в жилом доме, еще один пожар вспыхнул в административно-производственном здании.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Российские агрессоры с полуночи и до рассвета, в течение четырех часов, терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками.

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В Черноморске в результате атаки произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар площадью 100 м2 оперативно ликвидировали... Также в Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Детали: Еще один беспилотник, по словам Кипера, упал на открытой территории без детонации. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Глава ОВА отметил, что ПВО уничтожила "большинство "Шахедов"" и что обошлось без жертв и пострадавших. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Предыстория:

Одесская областьбеспилотники
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