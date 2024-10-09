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Два российских губернатора пожаловались на ночную атаку беспилотников

Станислав ПогориловСреда, 9 октября 2024, 03:30
Два российских губернатора пожаловались на ночную атаку беспилотников
Фото: Getty Images

Губернаторы Краснодарского края и Брянской области РФ заявили, что их регионы атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты, а обломки нанесли незначительный ущерб.

Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВВС

Детали: Кондратьев утверждает, что в селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекло. Также была повреждена газовая труба, которая загорелась, но ее потушили. По его словам, пострадавших нет. На месте падения обломков работают специальные и экстренные службы.

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ВВС сообщает со ссылкой на российские Telegram-каналы, что дроны в ночь на среду атаковали российский город Ейск в Краснодарском крае, где расположен военный аэродром.

О взрывах в районе Ейска пишут и местные жители в одном из местных чатов.

Город Ейск расположен в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря, примерно в 60 км через море от Мариуполя. В городе расположен крупный военный аэродром, который уже неоднократно атаковали дроны.

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Также губернатор Брянской области сообщил что противовоздушная оборона россиян после 24.00 якобы сбила 12 беспилотников в регионе.

беспилотникиРабинович
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