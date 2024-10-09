На Киевщине силы ПВО отработали по целям
Среда, 9 октября 2024, 03:40
В ночь на 9 октября в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы беспилотники, противовоздушная оборона отработала по целям.
Источник: КОВА
Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: Власти призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - напомнили в КОВА.
В 3.22 прозвучал отбой воздушной тревоги.