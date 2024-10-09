На Киевщине силы ПВО отработали по целям

В ночь на 9 октября в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы беспилотники, противовоздушная оборона отработала по целям.

Источник: КОВА

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Власти призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - напомнили в КОВА.

В 3.22 прозвучал отбой воздушной тревоги.