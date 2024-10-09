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Оккупанты заявили об атаке БпЛа: говорят, сбили над Россией 34 дрона и еще 13 над Азовским морем

Ирина БалачукСреда, 9 октября 2024, 07:22
Оккупанты заявили об атаке БпЛа: говорят, сбили над Россией 34 дрона и еще 13 над Азовским морем
Фото иллюстративное из Telegram Генштаба ВСУ

Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбила 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторий Азовского моря.   

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Сообщается, что 24 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 5 – над Белгородской, по 2 БпЛА – над Курской и Ростовской, 1 – над Краснодарском краем и 13 – над акваторией Азовского моря.  

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Русская служба ВВС со ссылкой на Telegram-каналы писала, что украинские дроны атаковали Ейск, где расположен военный аэродром.

Сообщалось, что на Ейск летит "много БПЛА" и о взрывах.

Город Ейск расположен в Краснодарском крае РФ, на берегу Азовского моря, примерно в 60 км через море от Мариуполя. В этом районе есть крупный военный аэродром, который уже неоднократно подвергался ударам украинских дронов.

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Каких-либо фото или видео последствий российские Telegram-каналы пока не публикуют.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что губернаторы Краснодарского края и Брянской области РФ заявили, что их регионы атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты, а обломки нанесли незначительный ущерб.

Росcиябеспилотники
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