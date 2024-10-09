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Россияне атаковали Полтавщину баллистикой – повредили промышленный объект

Ирина БалачукСреда, 9 октября 2024, 09:07
Россияне атаковали Полтавщину баллистикой – повредили промышленный объект
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Вечером 8 октября российские войска атаковали Полтавскую область, в результате чего поврежден промышленный объект.

Источник: глава ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь главы области: "Вчера вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области".

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Детали: По словам Пронина, обошлось без пострадавших. 

Предыстория:

Полтавская областьвойна
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