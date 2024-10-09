Россияне атаковали Полтавщину баллистикой – повредили промышленный объект
Среда, 9 октября 2024, 09:07
Вечером 8 октября российские войска атаковали Полтавскую область, в результате чего поврежден промышленный объект.
Источник: глава ОВА Филипп Пронин в Telegram
Прямая речь главы области: "Вчера вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области".
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Детали: По словам Пронина, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- Вечером 8 октября в Полтаве и Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.