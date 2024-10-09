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В Торецке нет целых зданий, но 1200 жителей отказываются выезжать – ОВА

"Украинская правда"Среда, 9 октября 2024, 14:25
В Торецке нет целых зданий, но 1200 жителей отказываются выезжать – ОВА
Вадим Филашкин. Фото: Соцсети

В Торецке нет целых зданий, но 1200 жителей отказываются выезжать – ОВА

В городе Торецк Донецкой области, где не осталось ни одного уцелевшего здания, остаются около 1200 человек, которые не намерены выезжать.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона

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Детали: Филашкин отметил, что условия жизни в городе ужасные, а завоз гуманитарной помощи усложняется из-за постоянных обстрелов.

Прямая речь: "Люди живут там в очень ужасных условиях. Ни одного уцелевшего здания там не осталось. 1200 человек остается в городе и выезжать у них желания нет".

Детали: По словам Филашкина, ежедневные усилия полиции, ГСЧС и местных властей убедить жителей уехать не имеют успеха, поскольку желающих покинуть город очень мало.

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Предыстория: 

  • 7 октября, пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупационные войска зашли на восточные окраины города Торецк и несколько продвинулись по одной из улиц в направлении шахты "Центральная".

боевые действияДонецкая областьвойна
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