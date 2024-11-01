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Результаты противовоздушного боя 1 ноября: сбили 31 беспилотник и управляемую авиационную ракету

Анастасия ПроцПятница, 1 ноября 2024, 08:43
Результаты противовоздушного боя 1 ноября: сбили 31 беспилотник и управляемую авиационную ракету
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 1 октября Россия запустила по Украине 48 ударных БпЛА и беспилотники неустановленного типа и нанесла удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 - 31 вражеский дрон и 1 ракету удалось уничтожить.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: Противник атаковал 48-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск – РФ. Также захватчики ударили тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Херсонщины. Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

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Указано, что в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбит 31 вражеский ударный БпЛА, 14 беспилотников локационно потеряно, три БпЛА – полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

Что предшествовало: Вечером 31 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. Ночью Воздушные силы сообщали о движении вражеских БпЛА на Киев.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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