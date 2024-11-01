Минус 15 батальонов противника: в ДШВ ВСУ рассказали о потерях армии РФ на Курщине

За время операции на Курщине с августа 2024 года украинские десантники нанесли потери противнику в почти 8 тысяч солдат, что равно 15 батальонам противника.

Источник: пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

Детали: Так сообщается, что санитарные и безвозвратные потери среди российских оккупантов составили 7980 человек.

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Относительно вражеской техники и вооружения, то здесь также были серьезные достижения, отмечают в ДШВ. Всего было уничтожено и повреждено 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники.

Десантники взяли в плен почти 300 военнослужащих противника, а также захватили 9 танков, 4 БТР, 9 пушек, 6 минометов и тому подобное.

Что предшествовало: В ДШВ отчитались, что за время Курской операции уничтожили 3 вертолета и 146 беспилотников РФ.

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Кроме этого 9874 вражеских fpv-дронов было подавлено (сорвано выполнение задач) средствами РЭБ десантников.