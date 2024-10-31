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За время Курской операции украинские десантники уничтожили 3 вертолета и 146 БпЛА РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 октября 2024, 12:01
За время Курской операции украинские десантники уничтожили 3 вертолета и 146 БпЛА РФ
иллюстрация ДШВ ВСУ

С начала Курской операции в августе этого года подразделения ПВО Десантно-штурмовых войск уничтожили 149 средств воздушного нападения противника.

Источник: пресс-служба командования ДШВ в соцсетях

Детали: Так, по состоянию на 31 октября, с начала проведения операции в Курской области РФ подразделениями ПВО Десантно-штурмовых войск ВС Украины всего было уничтожено 149 воздушных целей противника, из которых 3 вертолета (два боевых вертолета Ка-52 и один транспортно-боевой вертолет Ми-8) и 146 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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А именно: 97 разведывательных БПЛА ("Орлан-10", Zala, Cupercam и т.д.) и 48 ударных БпЛА (Shahed, Герань).

Также десантники приземлили один разведывательно-ударный российский беспилотник "Орион".

Курская область Вооруженные силывойнаПВО
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