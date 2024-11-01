Разведка Эстонии: За неделю россияне захватили 150 квадратных километров Донецкой области

По данным эстонской разведки, в течение последней недели российским войскам удалось оккупировать около 150 квадратных километров на территории Донецкой области.

Источник: командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг, которого цитирует ERR, "Европейская правда"

Детали: Представитель разведки обратил внимание на продвижение российской армии в Донецкой области. Он рассказал о том, что россияне все еще удерживают инициативу вдоль всей линии фронта, что "заставляет украинские силы постепенно отступать".

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"Вооруженные силы РФ наиболее успешно захватывают районы Донецкой области, в частности Покровский, Кураховский, Угледарский и Великоновоселковский. В течение последней недели Российская Федерация в этих районах оккупировала дополнительно 150 квадратных километров", – сказал Кивисельг.

Также он отметил, что есть признаки того, что Россия может готовиться к наземным атакам в Запорожской области.

"Вполне вероятно, что в будущих атаках будет задействована уже известная нам 76-я штурмовая дивизия с постоянным базированием в Пскове. Целью будет захват новых территорий, а также дальнейшее связывание украинских сил в этом районе", – сказал Кивисельг.

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Также, подытоживая, он добавил, что не исключено, что в течение этого года, силы России "осуществят локальный прорыв в Покровском, Кураховском или Угледарском районах".

Что предшествовало: Разведка Великобритании проанализировала продвижение российской армии в направлении города Селидово в Донецкой области, который находится по дороге в Покровск.

30 октября аналитики проекта DeepState отметили, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области, в том числе и Селидово.

В то же время, в Генштабе ВСУ заявили, что россияне пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.