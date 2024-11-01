Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Эстонии: За неделю россияне захватили 150 квадратных километров Донецкой области

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПятница, 1 ноября 2024, 15:37
Разведка Эстонии: За неделю россияне захватили 150 квадратных километров Донецкой области
скриншот карты Deep State

По данным эстонской разведки, в течение последней недели российским войскам удалось оккупировать около 150 квадратных километров на территории Донецкой области.

Источник: командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг, которого цитирует ERR, "Европейская правда"

Детали: Представитель разведки обратил внимание на продвижение российской армии в Донецкой области. Он рассказал о том, что россияне все еще удерживают инициативу вдоль всей линии фронта, что "заставляет украинские силы постепенно отступать".

Реклама:

"Вооруженные силы РФ наиболее успешно захватывают районы Донецкой области, в частности Покровский, Кураховский, Угледарский и Великоновоселковский. В течение последней недели Российская Федерация в этих районах оккупировала дополнительно 150 квадратных километров", – сказал Кивисельг.

Также он отметил, что есть признаки того, что Россия может готовиться к наземным атакам в Запорожской области.

"Вполне вероятно, что в будущих атаках будет задействована уже известная нам 76-я штурмовая дивизия с постоянным базированием в Пскове. Целью будет захват новых территорий, а также дальнейшее связывание украинских сил в этом районе", – сказал Кивисельг.

РЕКЛАМА:

Также, подытоживая, он добавил, что не исключено, что в течение этого года, силы России "осуществят локальный прорыв в Покровском, Кураховском или Угледарском районах".

Что предшествовало: Разведка Великобритании проанализировала продвижение российской армии в направлении города Селидово в Донецкой области, который находится по дороге в Покровск.

30 октября аналитики проекта DeepState отметили, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области, в том числе и Селидово.

В то же время, в Генштабе ВСУ заявили, что россияне пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.

Донецкая областьвойнаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Хейли и Помпео не войдут в новую администрацию Трампа – Reuters

Туск: США вскоре могут объявить дату прекращения огня и гарантии безопасности для Украины

CNN: Катар больше не будет посредником в переговорах между Израилем и ХАМАСом

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Все новости...
Россияне ударили по Днепру: возник пожар
ГБР: Полковник медслужбы оформил жене миллион "боевых" в тылу
В Германии объяснили, почему происходят задержки с поставками Украине западного оружия
Bloomberg: Россияне в последние недели существенно ускорили продвижение на фронте
Последние новости
07:53
Мэр Москвы заявил об атаке беспилотников: в двух аэропортах ввели план "Ковёр"
07:48
БоксПроявил характер и заставил чемпиона нервничать: Чухаджян решением судей проиграл Эннису бой за титул IBF
07:42
ВСУ за сутки обезвредили более 1 300 оккупантов и уничтожили 11 танков – Генштаб
07:35
КГВА: Над столицей сбили полтора десятка вражеских БпЛА
07:24
На Запорожье оккупанты ранили 58-летнюю женщину
07:02
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
06:52
фотоКейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей
05:57
обновляетсяВражеские БпЛА атаковали Украину с разных направлений
05:45
Хейли и Помпео не войдут в новую администрацию Трампа – Reuters
05:09
DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи шести населенных пунктов
Все новости...
Реклама:
Реклама: