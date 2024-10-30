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DeepState: Россияне оккупировали Селидово

Татьяна ОлейникСреда, 30 октября 2024, 23:25
DeepState: Россияне оккупировали Селидово
скриншот карты DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области.

Источник: Deepstate, Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке".

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Детали: В то же время в Генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.

Донецкая областьоккупациявойнабоевые действия
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