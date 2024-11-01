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Bloomberg: Россияне в последние недели существенно ускорили продвижение на фронте

Александр ШумилинПятница, 1 ноября 2024, 17:07
Bloomberg: Россияне в последние недели существенно ускорили продвижение на фронте
Фото: Getty Images

Российская армия в течение прошлой недели захватила больше территории, чем когда-либо в 2024 году за такой же промежуток времени.

Источник: подсчеты Bloomberg Intelligence

Дословно: "Прирост в более 200 квадратных километров добавляется к территории, захваченной во время летнего наступления, которое привело к огромным потерям российских войск и техники.

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По подсчетам Bloomberg Intelligence, которые базируются на изменениях, зафиксированных картографической службой DeepState, которая ведется в сотрудничестве с Министерством обороны Украины, с 6 августа Россия захватила 1146 квадратных километров в Украине, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев этого года".

 
Скриншот

Детали: В Bloomberg также указывают, что на этой неделе российские войска захватили город Селидово, а среди их следующих целей - города Покровск и Курахово.

Оба города являются важными логистическими центрами для обороны Украины в Донецкой области. Если эти города попадут в руки Путина, это станет еще одной вехой на его пути к захвату всего промышленного востока Украины.

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Предыстория:

  • 30 октября аналитики проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области, в частности Селидово, Вишневое, Зоряное.

Росcиявойна
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