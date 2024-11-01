ОВА: Россияне ударили по Харькову баллистикой, попадание – в жилой дом

В пятницу российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харькову, повредив десятки жилых частных и многоквартирных домов.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "По предварительным данным военных, враг попал баллистической ракетой, тип еще устанавливается.

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Одно попадание - в жилой дом. 71-летняя и 60-летняя женщины получили острую реакцию на стресс".

Детали: По данным ОВА, в результате удара РФ повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов.

Группа быстрого реагирования уже обследует дома для оперативного ремонта, добавил Синегубов.