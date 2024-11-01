РФ ударила по дислокации полицейских в Харькове: один погиб, 46 человек ранены
Российская армия вечером пятницы нанесла удар по месту дислокации полицейских в Харькове. В результате этого погиб полицейский, еще 46 человек ранены.
Источник: председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, глава ОВА Олег Синегубов
Детали: По данным правоохранителей, россияне ударили двумя ракетами.
Предварительно, применили ракеты С-300.
Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.
Обновлено: Впоследствии председатель ОВА показал фото погибшего.
Прямая речь Синегубова: "Полковник полиции Андрей Матвиенко трагически погиб в результате вражеского обстрела Харькова.
Правоохранителю было 40 лет. Он преданно служил обществу и государству, обеспечивая правопорядок в прифронтовом регионе".
По состоянию на 22:00: Сообщили, что в результате удара ранены 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских ранены
Установлено, что враг ударил ракетами С-400 по месту дислокации полицейских.
Утром в ГСЧС Харьковской области сообщили, что в Харькове в полночь спасатели завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов.
В результате вражеских ракетных ударов 1 человек погиб, еще 46 человек пострадали.
Что предшествовало:
В пятницу российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову. В ОВА сообщали, что одно попадание - в жилой дом, повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов.