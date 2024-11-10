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В субботу на фронте произошло полторы сотни столкновений, больше всего - на Кураховском направлении

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 08:30
В субботу на фронте произошло полторы сотни столкновений, больше всего - на Кураховском направлении
фото: Генштаб

За прошедшие сутки 9 ноября на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Источник: Генштаб

Детали: На Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.

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Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

Подразделения ВСУ отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.

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Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.

Тридцать девять атак за минувшие сутки отбили защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Пять атак противника остановили защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времовского направления.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Новоандреевки.

Три тщетных попытки захватить позиции защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Генштаб
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Киев | 20 ноября
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