В субботу на фронте произошло полторы сотни столкновений, больше всего - на Кураховском направлении
За прошедшие сутки 9 ноября на фронте произошло 158 боевых столкновений.
Источник: Генштаб
Детали: На Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.
На Лиманском направлении украинские войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.
Подразделения ВСУ отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.
Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.
Тридцать девять атак за минувшие сутки отбили защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Пять атак противника остановили защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времовского направления.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Новоандреевки.
Три тщетных попытки захватить позиции защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.