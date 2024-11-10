ГУР перехватило разговор между военными КНДР
Воскресенье, 10 ноября 2024, 15:09
Украинские военные разведчики 9 ноября перехватили радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР.
Источник: ГУР
Детали: Разведчики обнародовали видео с украинскими субтитрами, где, вероятно, общаются между собой северокорейские военные.
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В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.
Известно, что разговор перехвачен из Курской области.