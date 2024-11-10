Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

ГУР перехватило разговор между военными КНДР

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 15:09
ГУР перехватило разговор между военными КНДР
Фото иллюстративное з kcna.kp

Украинские военные разведчики 9 ноября перехватили радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР.

Источник: ГУР

Детали: Разведчики обнародовали видео с украинскими субтитрами, где, вероятно, общаются между собой северокорейские военные.

Реклама:

В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

Известно, что разговор перехвачен из Курской области.

ГУРКНДРКурская область Росcия
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
ГУР
В ГУР сообщили, что нардеп Шевченко не является их сотрудником
За дроновой атакой на НПЗ в российском Саратове стоит ГУР – источник
Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили корабли РФ в Каспийском море – источник
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: