ГУР перехватило разговор между военными КНДР

Украинские военные разведчики 9 ноября перехватили радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР.

Источник: ГУР

Детали: Разведчики обнародовали видео с украинскими субтитрами, где, вероятно, общаются между собой северокорейские военные.

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В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

Известно, что разговор перехвачен из Курской области.