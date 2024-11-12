В России нашли замену Путину на саммите G20 в Бразилии

Делегацию России на саммите "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а не Владимир Путин, которого Бразилия была бы обязана арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Источник: "Европейская правда"; ТАСС со ссылкой на российского посла Марата Бердыева

Детали: О том, что Путин не появится в Бразилии на саммит G20, сам он заявил в прошлом месяце. Такое решение российский правитель объяснил нежеланием "нарушить нормальную работу этого форума".

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Хозяин Кремля тогда же пообещал найти того, кто "на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии".

Глава российского МИД уже представлял Путина на различных мероприятиях высокого уровня – от сессий Генеральной ассамблеи ООН до прошлогоднего саммита "Группы двадцати" в Индии.

Бразильский президент Лула да Силва ранее заявил, что пригласит руководителя России на саммит этого года, причем Бразилия также откровенно говорила, что "вряд ли" выполнит ордер МУС на арест.

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В то же время в сентябре Путин поехал в Монголию, которая также является участницей Римского статута, и избежал ареста. Больше об этом – в статье Международное право силы.