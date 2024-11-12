Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

В России нашли замену Путину на саммите G20 в Бразилии

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 12 ноября 2024, 17:33
В России нашли замену Путину на саммите G20 в Бразилии
Фото: Getty Images

Делегацию России на саммите "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а не Владимир Путин, которого Бразилия была бы обязана арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Источник: "Европейская правда"; ТАСС со ссылкой на российского посла Марата Бердыева

Детали: О том, что Путин не появится в Бразилии на саммит G20, сам он заявил в прошлом месяце. Такое решение российский правитель объяснил нежеланием "нарушить нормальную работу этого форума".

Реклама:

Хозяин Кремля тогда же пообещал найти того, кто "на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии".

Глава российского МИД уже представлял Путина на различных мероприятиях высокого уровня – от сессий Генеральной ассамблеи ООН до прошлогоднего саммита "Группы двадцати" в Индии.

Бразильский президент Лула да Силва ранее заявил, что пригласит руководителя России на саммит этого года, причем Бразилия также откровенно говорила, что "вряд ли" выполнит ордер МУС на арест.

РЕКЛАМА:

В то же время в сентябре Путин поехал в Монголию, которая также является участницей Римского статута, и избежал ареста. Больше об этом – в статье Международное право силы.

РосcияПутин
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
Росcия
Навальная после сорванного украинцами выступления в Лиссабоне заявила, что "враг у нас один"
Столица Финляндии принудительно изымет крупнейшую арену города у российских владельцев
Молдова выразила протест России из-за вмешательства в выборы и падения дронов
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: