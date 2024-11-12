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Джонсон: Британия может отправить войска в Украину, если Трамп урежет ей помощь

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 12 ноября 2024, 23:17
Джонсон: Британия может отправить войска в Украину, если Трамп урежет ей помощь
Борис Джонсон. Фото - Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в Украине могут быть развернуты британские войска, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Джонсона GB News

Детали: Британский экс-премьер объяснил, что отказ от поддержки Украины приведет к значительно большим затратам для Британии в будущем.

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"Говорю это людям, которые смотрят и думают, почему мы поддерживаем украинцев? Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет действительно деградирована из-за возрождения России, которая угрожает разным частям Европы", – пояснил он.

Также Джонсон предупредил, что такой сценарий заставит Британию непосредственно ввести войска: "Тогда нам придется заплатить за то, чтобы отправить британские войска на защиту Украины".

Говоря о позиции Трампа по Украине, экс-премьер Британии подчеркнул противоречивые влияния, существующие в Республиканской партии США.

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"Дональду Трампу многие говорят много разного, и есть часть Республиканской партии, достаточно большая, которая занимает неправильную позицию в отношении Украины", – признал Джонсон, раскритиковав некоторых республиканцев за „что-то вроде странного фанатизма в отношении Путина".

В то же время он высоко оценил поддержку Украины со стороны Трампа, которая была при его первом сроке.

"Тот же Трамп изменил к лучшему судьбу Украины, когда разрешил поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin", – сказал Джонсон, добавив, что без этой поддержки экс-президента США „битва за Киев могла бы быть очень, очень другой".

В прошлом месяце Борис Джонсон заявил, что непредсказуемости Дональда Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Владимира Путина не идти полномасштабной войной на Украину.

Он также выразил убеждение, что Трамп не оставит Украину на посту президента США.

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