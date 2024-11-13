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Байден встретился с Трампом в Белом доме

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 13 ноября 2024, 18:54
Байден встретился с Трампом в Белом доме
фото Getty Images

Президент США Джо Байден 13 ноября принял в Белом доме избранного президента Дональда Трампа в процессе процедуры передачи полномочий после последних выборов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На публичной части встречи в среду Байден поздравил Трампа с возвращением в Белый дом и пообещал способствовать упорядоченному переходу власти.

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Республиканец также был лаконичен, отметил, что "политика - вещь трудная", и заверил, что передача полномочий от одной администрации к другой будет "максимально плавной".

Что было раньше: На следующий день после президентских выборов, 6 ноября, Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода.

Позже президент США отметил необходимость мирной передачи власти будущей администрации.

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США
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