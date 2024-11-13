Генштаб: На Кураховском и Покровском направлениях самые интенсивные бои

На фронте с начала суток 13 ноября состоялось 151 боевое столкновение, на Кураховском на Покровском направлении самые интенсивные бои.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 13 ноября

Дословно: "С начала суток произошло 151 боевое столкновение, 70 авиационных ударов с применением 115 КАБов, 787 ударов дронами-камикадзе и осуществили почти 3859 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак. Активность противник проявлял в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого. Авиационным ударам подверглись Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка.

Восемь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

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На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Ступочек.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток в районах Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки наши войска отражали 36 наступательных и штурмовых действий врага.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовки, Кременной Балки, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка.

На Времовском направлении оккупанты десять раз атаковали вблизи населенных пунктов Ровнополь, Новополье, Трудовое, Константинопольское и Макаровка.

На Ореховском направлении наши войска остановили три атаки противника в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.