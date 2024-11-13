Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Генштаб: На Кураховском и Покровском направлениях самые интенсивные бои

Татьяна ОлейникСреда, 13 ноября 2024, 23:17
Генштаб: На Кураховском и Покровском направлениях самые интенсивные бои
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток 13 ноября состоялось 151 боевое столкновение, на Кураховском на Покровском направлении самые интенсивные бои.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 13 ноября

Дословно: "С начала суток произошло 151 боевое столкновение, 70 авиационных ударов с применением 115 КАБов, 787 ударов дронами-камикадзе и осуществили почти 3859 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак. Активность противник проявлял в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого. Авиационным ударам подверглись Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка.

Восемь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Ступочек.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток в районах Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки наши войска отражали 36 наступательных и штурмовых действий врага.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовки, Кременной Балки, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка.

На Времовском направлении оккупанты десять раз атаковали вблизи населенных пунктов Ровнополь, Новополье, Трудовое, Константинопольское и Макаровка.

На Ореховском направлении наши войска остановили три атаки противника в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.

Генштаббоевые действия
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия ударила ракетой по жилой застройке Одессы: 8 человек погибли

В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине

Графики отключения света в Киеве и области могут отменить в ближайшие дни – эксперт

Зеленский представит внутренний План устойчивости в ВРУ – источники

Германия передаст Украине 4000 дронов, которых называют "мини-Таурусами" – СМИ

Эрдоган на саммите G20 предложит заморозить войну в Украине и отложить вступление в НАТО - СМИ

Все новости...
В МИД отрицают, что Украина может сделать ядерное оружие
Оккупанты обстреляли Купянск: ранены два человека, в том числе водитель "скорой"
Россияне атаковали Полтавщину БпЛА, попали по промышленному объекту
Шольц пообещал Зеленскому поставку шестой системы IRIS-T до конца года
Последние новости
13:08
12:59
футзалРезультативное киевское дербии скорострельность во Львове и Полтаве: самое интересное о пятом туре Экстра-лиги
12:58
Сооснователь "Новой почты": мы не замечаем "Укрпочту" как конкурента в Украине
12:56
Россия ударила ракетой по жилой застройке Одессы: 8 человек погибли
12:44
В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине
12:30
Коммунальщики Славянска заказали внедорожник Mitsubishi за 2 миллиона
12:23
"Новая почта" может заработать в США в 2025 году
12:20
Когда в Украине День танкиста, а когда - День сержанта ВСУ? Календарь военных праздников и памятных дат
12:15
Россияне за 2024 год побили рекорд по покупке алкоголя: фаворит - водка
12:13
Тиберий Сильваши вошел в список лидеров УП 100
Все новости...
Реклама:
Реклама: