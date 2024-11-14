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СМИ: Министры иностранных дел пяти стран Европы и Украины соберутся в Варшаве

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 14 ноября 2024, 20:37
СМИ: Министры иностранных дел пяти стран Европы и Украины соберутся в Варшаве
Фото - Getty Images

Министры иностранных дел Великобритании, Италии, Германии, Польши и Франции, а также Украины встретятся 19 ноября в Варшаве.

Источник: об этом стало известно газете The Independent от двух источников, пишет "Европейская правда"

Детали: На встрече, как отмечается, министры обсудят различные темы, среди которых – переизбрание Дональда Трампа на пост президента США.

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Среди других тем – война в Украине и политика в Европе, добавляют источники The Independent.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о встречах с президентом Франции, премьер-министром Великобритании, генсеком НАТО и лидерами северных и балтийских стран, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество и войну в Украине.

Европейские страны сейчас готовятся к следующей администрации Дональда Трампа, который указывал, что может уменьшить военное присутствие в Европе и пересмотреть отношение США к НАТО.

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Также избранный президент США обещал как можно быстрее решить войну в Украине, хотя пока не рассказал, как именно.

МИДПольшадипломатические отношенияТрамп
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