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Генштаб: На фронте произошло 138 боев за сутки

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 ноября 2024, 23:35
Генштаб: На фронте произошло 138 боев за сутки
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 14 ноября на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 14 ноября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины 45 авиаударов, сбросили 87 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 400 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник четыре раза напрасно штурмовал позиции наших подразделений в районе Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Украинские защитники остановили все десять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское.

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На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении при поддержке авиации враг штурмовал наши позиции вблизи Предтечино.

Нанося авиационные удары на Торецком направлении, россияне десять раз штурмовали позиции украинских подразделений у населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Наши защитники остановили 18 штурмовых действий противника, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать боестолкновений завершены, еще столько же - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня.

Генштаббоевые действиявойна
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