Умеров в Норвегии обсудил усиление ПВО и подготовку военных
Пятница, 15 ноября 2024, 07:32
Министр обороны Рустем Умеров находится с рабочим визитом в Норвегии, накануне он встретился с министром обороны этой страны и обсудил вопросы усиления ПВО Украины.
Источник: Умеров в Facebook
Прямая речь украинского министра обороны: "Прибыл с рабочим визитом в Королевство Норвегия, где имел честь встретиться со своим другом и коллегой, министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.
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Наши делегации обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, пути развития и усиления украинской системы противовоздушной обороны".
Детали: Он добавил, что также говорили о подготовке украинских военнослужащих с участием норвежских инструкторов.