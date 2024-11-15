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Умеров в Норвегии обсудил усиление ПВО и подготовку военных

Ирина БалачукПятница, 15 ноября 2024, 07:32
Умеров в Норвегии обсудил усиление ПВО и подготовку военных
Министры обороны Украины Рустем Умеров и Норвегии Бьорн Арильд Грам. Фото из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров находится с рабочим визитом в Норвегии, накануне он встретился с министром обороны этой страны и обсудил вопросы усиления ПВО Украины.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь украинского министра обороны: "Прибыл с рабочим визитом в Королевство Норвегия, где имел честь встретиться со своим другом и коллегой, министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

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Наши делегации обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, пути развития и усиления украинской системы противовоздушной обороны".

Детали: Он добавил, что также говорили о подготовке украинских военнослужащих с участием норвежских инструкторов. 

НорвегияПВО
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