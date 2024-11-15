ВСУ за сутки отминусовали еще 1,5 тысячи оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 520 оккупантов, сожгли 20 артиллерийских систем, 11 танков и десятки единиц другой военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 717 590 (+1 520) человек,

танков – 9 330 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 18 968 (+21) ед,

артиллерийских систем – 20 492 (+20) ед,

РСЗО – 1 252 (+0) ед,

средств ПВО – 999 (+2) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 886 (+34) ед,

крылатых ракет – 2641 (+1) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 29 167 (+77) ед,

специальной техники – 3 645 (+16) ед.

Данные уточняются.