ВСУ за сутки отминусовали еще 1,5 тысячи оккупантов
Пятница, 15 ноября 2024, 07:52
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 520 оккупантов, сожгли 20 артиллерийских систем, 11 танков и десятки единиц другой военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 717 590 (+1 520) человек,
- танков – 9 330 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 18 968 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 20 492 (+20) ед,
- РСЗО – 1 252 (+0) ед,
- средств ПВО – 999 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 886 (+34) ед,
- крылатых ракет – 2641 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 167 (+77) ед,
- специальной техники – 3 645 (+16) ед.
Данные уточняются.