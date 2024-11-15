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ВСУ за сутки отминусовали еще 1,5 тысячи оккупантов

Ирина БалачукПятница, 15 ноября 2024, 07:52
ВСУ за сутки отминусовали еще 1,5 тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 520 оккупантов, сожгли 20 артиллерийских систем, 11 танков и десятки единиц другой военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 717 590 (+1 520) человек,
  • танков – 9 330 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 968 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 20 492 (+20) ед,
  • РСЗО – 1 252 (+0) ед,
  • средств ПВО – 999 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 886 (+34) ед,
  • крылатых ракет – 2641 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 167 (+77) ед,
  • специальной техники – 3 645 (+16) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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