ВСУ отбили все атаки на Купянском направлении, на фронте 144 боевых столкновения – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 144 боевых столкновения на 11 направлениях фронта, защитники отбили все штурмы россияне на Купянском направлении, самая горячая ситуация оставалась на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

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По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отбили девять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В то же время враг наносил авиаудары в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены два штурма вблизи Верхнекаменского.

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При поддержке авиации на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.

Неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил 11 атак. К тому же активно применял бомбардировочную авиацию.

Наши защитники отбили 24 вражеских штурма различной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времовском направлении, на котором наши защитники отбили 12 атак оккупантов в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Новоданиловки.

Чотири атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.