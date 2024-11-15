Беспилотники атаковали военный аэродром в Краснодарском крае РФ

В городе Крымске, что в Краснодарском крае РФ, звучали взрывы, российские Telegram-каналы сообщили об атаке на военный аэродром.

Источник: российский Telegram-канал Astra, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Минобороны РФ и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram

Детали: По данным российских пабликов, жители Крымска сообщали о многочисленных взрывах, предварительно дроны атаковали военный аэродром "Крымск".

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По словам губернатора, "массированной атаке беспилотников" подверглись два муниципалитета. Он уверяет, что средства ПВО перехватили "несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", обломки попадали на территории частных домовладений, однако обошлось без пострадавших.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї РФ. Відео з російського Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/Qm2BAf8GZw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 15, 2024

Минобороны РФ заявило, что над территорией РФ якобы перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА: 36 – над Краснодарским краем, 3 – над территорией временно оккупированного Крыма, 2 – над Белгородской областью РФ и 10 – над акваторией Азовского моря.

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Позже руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ.