Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беспилотники атаковали военный аэродром в Краснодарском крае РФ

Ирина БалачукПятница, 15 ноября 2024, 08:28
Беспилотники атаковали военный аэродром в Краснодарском крае РФ
Скриншот с google.maps

В городе Крымске, что в Краснодарском крае РФ, звучали взрывы, российские Telegram-каналы сообщили об атаке на военный аэродром.

Источник: российский Telegram-канал Astra, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Минобороны РФ и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram

Детали: По данным российских пабликов, жители Крымска сообщали о многочисленных взрывах, предварительно дроны атаковали военный аэродром "Крымск". 

Реклама:

По словам губернатора, "массированной атаке беспилотников" подверглись два муниципалитета. Он уверяет, что средства ПВО перехватили "несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", обломки попадали на территории частных домовладений, однако обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ заявило, что над территорией РФ якобы перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА: 36 – над Краснодарским краем, 3 – над территорией временно оккупированного Крыма, 2 – над Белгородской областью РФ и 10 – над акваторией Азовского моря.

РЕКЛАМА:

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"

Зеленский: Есть все шансы завершить войну в следующем году, в январе увидим предложения Трампа

За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

В "расстрельные списки" РФ должны были войти учителя, журналисты, священники - Буданов

Канада заверила, что "придержится своих обязательств" по аресту Нетаньяху

Все новости...
Росcия
Продажи автомобилей из Китая резко выросли в РФ после введения санкций – FT
Украинец, который подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" в Испании, до сих пор служит в ВСУ
Крупный банк Китая начал блокировать юаневые переводы в РФ из ее "дружественных" стран
Последние новости
20:02
Энергетики отменили ограничения света до конца суток
19:53
Гераскевич во второй раз в сезоне финишировал в топ-10 на Кубке мира по скелетону
19:43
Зеленский поддерживает переход ВСУ на новую систему управления, если это уменьшит бюрократию
19:27
Грузинская оппозиция собирает протест на первый день заседания нового парламента
19:14
Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией
18:59
"Динамо" без проблем победило "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу
18:42
К судну, которое могло повредить кабели в Балтике, подходили военные корабли еще нескольких стран
18:26
В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа
18:24
Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"
18:15
Глава МИД Франции: для нас нет "красных линий" в поддержке Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: