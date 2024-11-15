Байден прибыл в Латинскую Америку, где встретится с Си

46-й президент США Джо Байден прибыл 14 ноября в Перу, чтобы начать визит в Латинскую Америку.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP

Детали: Как отмечает агентство, Байден посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.

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Это будет его последнее участие в этом мероприятии на посту главы государства. Также, как ожидается, он встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.

В пятницу 15 ноября Байден примет участие в трехсторонних переговорах с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

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На борту Air Force One советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что эта трехсторонняя встреча будет направлена на закрепление прогресса, достигнутого со времени их первой встречи в прошлом году.

Это включает усиление безопасности и экономического сотрудничества на фоне все более напряженных отношений с Китаем и Северной Кореей.