Байден прибыл в Латинскую Америку, где встретится с Си
46-й президент США Джо Байден прибыл 14 ноября в Перу, чтобы начать визит в Латинскую Америку.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP
Детали: Как отмечает агентство, Байден посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.
Это будет его последнее участие в этом мероприятии на посту главы государства. Также, как ожидается, он встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.
В пятницу 15 ноября Байден примет участие в трехсторонних переговорах с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.
На борту Air Force One советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что эта трехсторонняя встреча будет направлена на закрепление прогресса, достигнутого со времени их первой встречи в прошлом году.
Это включает усиление безопасности и экономического сотрудничества на фоне все более напряженных отношений с Китаем и Северной Кореей.