Воздушные силы будут оповещать об угрозах еще и через Viber

Кроме соцсетей Telegram и WhatsApp Воздушные силы ВСУ будут оповещать население Украины об имеющихся угрозах также через Viber.

Источник: представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в Facebook

Прямая речь: "Воздушные силы продолжают информировать население об угрозах с воздуха в Telegram и WhatsApp.

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Поскольку судьба Telegram в Украине неопределенная, должны обеспечить себя дополнительными площадками коммуникации и информирования о воздушных угрозах.

В Минцифры рекомендовали и заверили, что Viber сейчас вполне безопасен и не имеет российского контроля".

Детали: Таким образом с 19 ноября 2024 года Воздушные силы дополнительно будут информировать в Viber. Однако указано, что подписаться можно уже сейчас".