Министр обороны Польши обвинил украинцев в "короткой памяти" и упрекнул Зеленского

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что украинцы забыли о помощи, которую оказала Польша, и обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского. По словам польского министра, у украинцев "память короткая".

Источник: Косиняк-Камыш в эфире телепрограммы "Точка над „і", передает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: Как заявил Косиняк-Камыш, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

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Он отметил, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".

Прямая речь: "Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота, что Польша не делает все, что может".

Больше деталей: По словам польского министра, у украинцев "память короткая", ведь Польша в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

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"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно", – акцентировал он.

В то же время Косиняк-Камыш обратил внимание на "черту", которую он "никогда не перейдет".

"Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", – добавил он.

Ранее глава МИД Польши заявлял, что его страна сделала для Украины больше других.

"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна", – говорил он.

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