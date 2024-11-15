Министр обороны Польши обвинил украинцев в "короткой памяти" и упрекнул Зеленского
Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что украинцы забыли о помощи, которую оказала Польша, и обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского. По словам польского министра, у украинцев "память короткая".
Источник: Косиняк-Камыш в эфире телепрограммы "Точка над „і", передает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24
Детали: Как заявил Косиняк-Камыш, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".
Он отметил, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".
Прямая речь: "Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота, что Польша не делает все, что может".
Больше деталей: По словам польского министра, у украинцев "память короткая", ведь Польша в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.
"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно", – акцентировал он.
В то же время Косиняк-Камыш обратил внимание на "черту", которую он "никогда не перейдет".
"Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", – добавил он.
Ранее глава МИД Польши заявлял, что его страна сделала для Украины больше других.
"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна", – говорил он.
Предыстория:
- Президент Польши Анджей Дуда 14 ноября рассказал, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте поднял вопрос о возможности передачи Украине советских истребителей МиГ-29.
- Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш перед этим отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине.
- Также накануне канцелярия президента Польши обнародовала инфографику, из которой следует, что страна с начала полномасштабного вторжения России выделила на помощь Украине 4,91% своего ВВП, при этом 85% из них пошло на поддержку украинских беженцев.