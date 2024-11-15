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Российская атака на Одессу "Шахедами" и ракетами: повреждены школы, детсады, церковь, многоэтажки

Валентина РоманенкоПятница, 15 ноября 2024, 10:31
Российская атака на Одессу Шахедами и ракетами: повреждены школы, детсады, церковь, многоэтажки
фото прокуратуры

В результате российской воздушной атаки на Одессу вечером 14 ноября разрушениям подверглись две школы и три детсада, повреждены 9 многоэтажных домов, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 транспортных средств. Погибла 35-летняя женщина, пострадали 10 человек.

Источник: Офис генпрокурора, директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в Facebook

Дословно ОГП: "По данным следствия, 14 ноября поздно вечером вооруженные силы РФ осуществили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе. В результате атаки погибла 35-летняя женщина. Пострадали 10 человек, из них 8 с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Также враг попал по припортовой инфраструктуре Одессы".

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Прямая речь Буйневич: "Опять 2 школы с выбитыми окнами и рамами. Три садика.

Болезненный и привычный алгоритм, нам вносят беспорядок - мы снова ремонтируем, носим, чистим, чиним. Что за сознание такое искаженное, рушить жилье, детские учреждения, больницы, убивать, калечить. Что за воспитание такое...".

Детали: В Воздушных силах уточняют, что вечером 14 ноября Одессу враг атаковал именно "Шахедами", которые летели на Одессу через море - из Краснодарского края РФ и временно оккупированного Крыма. Поэтому в Одессе много последствий на земле, даже после пораженных/сбитых ударных БпЛА с боевой частью.

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Прямая речь Игната: "Именно "Шахеды", а не то "неустановленного типа", что постоянно летит с севера вперемешку с настоящими ударными беспилотниками.

Одессу атакуют часто - баллистика, КАР, крылатые ракеты и ударные БПЛА. Плотная застройка города, урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент сбития остается высоким. К сожалению, не все, что летит, возможно сбить над морем!

Как реагировать на российскую воздушную атаку знает каждый украинец. Не игнорируйте!".

ОдессаШахедракетный ударвойна
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