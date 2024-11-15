Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ бронеавтомобиль "Зубр"

Министерство обороны сообщило, что допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".

Детали: сайт Минобороны

Дословно министерство: "Это бронированное транспортное средство мультифункциональное и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами".

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Детали: Бронеавтомобиль имеет усиленную независимую подвеску, может передвигаться на относительно высоких скоростях по сложным участкам местности и преодолевать неглубокие водные препятствия.

Сообщается, что броня и конструкция "Зубра" способны обеспечить защиту военнослужащих от поражений стрелковым оружием и минимизировать травмирование водителя и пассажиров при подрыве машины на мине или фугасе.

"Зубр" можно использовать для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, также конструкция авто позволяет установить на нем дополнительное вооружение.