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Норвежские рыбаки "выловили" американскую атомную субмарину

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 15 ноября 2024, 11:29
Норвежские рыбаки выловили американскую атомную субмарину
Экипаж рыбацкой лодки, которая «поймала» субмарину. фото NRK

Атомная подводная лодка Соединенных Штатов оказалась в сети норвежских рыбаков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Точнее, подводная лодка ВМС США Virginia наткнулась на рыболовную сеть, которая только что была выброшена для вылова палтуса и была закреплена с помощью якоря на морском дне, и протянула ее на расстояние более трех с половиной километров.

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ВМС США подтвердили, что подводная лодка запуталась в рыболовной сети в Малангсфьорде вблизи Тромсе.

Корабль норвежской береговой охраны, который сопровождал подводную лодку из гавани, быстро помог извлечь сеть.

"Сетка лежит на морском дне. Она исчезла, и мы, вероятно, никогда ее больше не найдем", – сказал Харальд Энген, один из рыбаков с лодки Øygut, которая сбросила сеть.

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Однако 22-летний парень воспринял эту потерю относительно спокойно: "Нет смысла расстраиваться из-за этого".

115-метровый USS Virginia весом 7800 тонн является одноименной лодкой так называемого класса "Вирджиния" – класса атомных ударных подводных лодок.

Напомним, в конце лета белуху по имени Хвалдимир, которого обнаружили у берегов Норвегии в 2019 году и заподозрили в том, что российские спецслужбы тренировали для шпионажа, нашли мертвым.

Считается, что Хвалдимир (это сочетание слова hval, которое на норвежском означает "кит", и имени президента РФ) был частью исследовательской программы РФ по использованию китов для морского шпионажа.

Кит быстро стал международной знаменитостью и привлек к себе внимание международных СМИ.

СШАНорвегия
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