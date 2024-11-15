В Торецке продолжаются тяжелые городские бои, враг стягивает резервы на Северском направлении

В Торецке Донецкой области продолжаются тяжелые городские бои, на Северском направлении враг стягивает резервы личного состава и техники.

Источник: спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В Торецке ведутся активные городские бои. Городские бои - это всегда очень сложно. Несмотря на то, что техника не используется в таких боях... однако это тяжелая и грязная работа. Чтобы вы понимали, в одном Торецке мы уничтожаем до сотни врагов за один день. То есть представьте себе, насколько масштабными являются эти бои и насколько они тяжелые для нас".

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Детали: По словам Бобовниковой, в целом на Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами. Там ведутся очень тяжелые городские бои. Кроме этого противник наносит много авиаударов в зоне ответственности ОУВ "Луганск".

Пресс-офицер также сообщила, что оккупанты накапливают технику и личный состав в районе Часового Яра и на Северском направлении.

Прямая речь: "Там враг не проводит активных действий по сравнению с другими направлениями, такими как Торецкий например, однако мы видим, что они стягивают технику, готовят ее... устанавливают защиту (РЭБ). И, конечно, они стягивают личный состав, потому что Часов Яр - город, снова будут городские бои, будут мясные штурмы. Так же на Северском направлении они тоже стягивают личный состав и сейчас штурмуют в основном малыми штурмовыми группами".