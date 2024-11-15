Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров: Норвегия профинансирует производство украинского оружия по примеру Дании

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 15 ноября 2024, 14:07
Умеров: Норвегия профинансирует производство украинского оружия по примеру Дании
Министры обороны Украины Рустем Умеров и Норвегии Бьорн Арильд Грам. Фото из Facebook Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Осло заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, а также рассказал о новом формате сотрудничества.

Источник: Рустем Умеров в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Как рассказал глава оборонного ведомства, во время визита в Осло он договорился с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки.

Реклама:

Он отметил, что этот формат – это прямое финансирование производства в Украине, которое позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны.

Кроме того, по информации Умерова, во время его визита министры обсудили новый формат сотрудничества – "норвежскую модель".

"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали позже", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Как известно, благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 млн евро и за эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.
  • Также недавно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объяснил, что означает "финская модель" для Украины.

Минобороныпомощь УкраинеНорвегияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

The Economist: Возле Запорожья строят фортификации в ожидании наступления РФ

Польские фермеры прекратили блокировать границу с Украиной

В понедельник отключения электроэнергии будут действовать 6 часов

Взрывчатки и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник

"Укрэнерго" ослабило ограничения света в воскресенье

Защитники поразили С-400 на Курщине

Все новости...
Минобороны
Литва профинансирует производство дальнобойных дронов, в том числе "Паляницу"
Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели» – Минобороны
Умеров об ударе Storm Shadow: мы не будем вдаваться в детали
Последние новости
01:04
обновляетсяРоссияне снова атакуют Украину ударными БпЛА с разных направлений
00:58
ОбновленоИз-за атаки россиян в Запорожье пострадал ребенок, поврежден инфраструктурный объект
00:22
В КГВА сообщили о последствиях атаки вражеских беспилотников на столицу
23:58
обновленоВ Киеве работает ПВО
23:57
Сборная Украины по футзалу объявила заявку на матчи отбора Евро-2026
23:37
На выборах в Румынии лидирует действующий премьер
23:36
Как и с чем готовили вареники в древности: традиции и рецепты
23:30
Итальянские левые популисты разорвали отношения со своим соучредителем-комиком
22:43
Генштаб: На фронте почти 200 боестолкновений, на Кураховском направлении – 57 атак
22:38
Определился состав женской сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Все новости...
Реклама:
Реклама: