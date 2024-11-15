Умеров: Норвегия профинансирует производство украинского оружия по примеру Дании

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Осло заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, а также рассказал о новом формате сотрудничества.

Источник: Рустем Умеров в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Как рассказал глава оборонного ведомства, во время визита в Осло он договорился с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки.

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Он отметил, что этот формат – это прямое финансирование производства в Украине, которое позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны.

Кроме того, по информации Умерова, во время его визита министры обсудили новый формат сотрудничества – "норвежскую модель".

"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали позже", – добавил он.

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