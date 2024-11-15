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Экс-чиновник Госказначейства задекларировал более $60 млн: прокуратура начала расследование

Анастасия ПроцПятница, 15 ноября 2024, 14:34
Экс-чиновник Госказначейства задекларировал более $60 млн: прокуратура начала расследование
ФОТО: ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

На Полтавщине бывший чиновник Государственной казначейской службы в декларации за 2023 год указал 60 млн долларов, драгоценные металлы и драгоценности. Следствие проверяет законность происхождения этих активов, в частности связи с родственниками, которые занимают должности в РФ.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Следствие выяснило, что в декларации за 2023 год бывший чиновник задекларировал более 60 миллионов долларов США, 550 тысяч гривен наличных, а также драгоценные металлы в слитках, общей стоимостью 38 миллионов гривен. Часть этих активов, по словам декларанта, он якобы получил в наследство от родителей.

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В рамках досудебного расследования провели более 30 обысков. Проверки охватили жилые дома, квартиры, гаражи, транспортные средства и другие объекты, принадлежащие экс-чиновнику и его родственникам. Во время обысков правоохранители изъяли наличные средства, золотые памятные монеты, дорогие часы, огнестрельное и охотничье оружие, награды РФ и другие ценности.

 
ФОТО: ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас проверяются источники приобретения этих активов, в том числе от родственников, занимающих государственные должности в России.

Собранные доказательства переданы в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для полной проверки декларации. По результатам проверки будет решен вопрос о сообщении экс-чиновнику о подозрении.

прокуратура
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