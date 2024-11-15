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Bloomberg: в пятницу Шольц и Путин поговорят впервые за почти 2 года

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 15 ноября 2024, 15:18
Bloomberg: в пятницу Шольц и Путин поговорят впервые за почти 2 года
Фото: Getty Images

Немецкий канцлер Олаф Шольц в эту пятницу будет говорить по телефону с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Звонок станет первым прямым общением между Шольцом и Путиным за почти два года.

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Впервые СМИ сообщили о готовности Шольца к переговорам с главой Кремля в октябре.

Тогда сообщалось, что рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Впоследствии сам Шольц говорил о готовности провести переговоры с лидером России "вскоре".

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В Кремле заявляли, что Путин готов разговаривать с Шольцем, но российская сторона не получала предложений от Берлина.

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.

Таким образом, канцлер Германии станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным.

ШольцПутин
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