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На Днепропетровщине подполковник заставлял подчиненных строить дома для матери и тещи

Анастасия ПроцПятница, 15 ноября 2024, 16:12
На Днепропетровщине подполковник заставлял подчиненных строить дома для матери и тещи
ФОТО: ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровщины, который с 2022 года заставлял 5 военнослужащих строить частные дома для матери и тещи.

Источник: ГБР, Офис генерального прокурора

Детали: Сообщается, что с 2022 года пятеро военнослужащих строили дома для матери и тещи подполковника. Они возводили два двухэтажных коттеджа из фундамента, а также обустраивали зону барбекю в одном из домов. В случае отказа работать командир угрожал бойцам отправить их на передовую в самые горячие точки.

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фото: ГБР

По данным следствия, указанные военнослужащие почти три года формально не появлялись на службе, однако ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительные выплаты за выполнение боевых задач. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 2,5 млн гривен.

 
фото: ГБР

Во время следственных действий правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и работы подозреваемого командира и его подчиненных, а также в транспортных средствах, которыми они пользовались. Были изъяты документы по начислению заработной платы, сведения о служебных нарядах, личные дела, мобильные телефоны и черновые записи, связанные со строительством.

 
фото: ГБР

Командир воинской части задержан, ему предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ГБРпрокуратураДнепропетровская область
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