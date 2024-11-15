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Шольц после разговора с Путиным планирует переговоры с Зеленским

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 15 ноября 2024, 17:22
Шольц после разговора с Путиным планирует переговоры с Зеленским
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц после своих телефонных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным планирует разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию Шольца

Детали: Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт напомнил, что глава немецкого правительства ранее на этой неделе говорил с Зеленским.

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По словам представителя, Шольц планирует еще один разговор с украинским президентом после переговоров с Путиным.

"Федеральный канцлер накануне пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделает это также после переговоров с президентом России", – сказал Гебештрайт.

Он также рассказал, что Шольц во время разговора с российским правителем осудил российскую захватническую войну против Украины и настаивал, что Путин должен быть готовым к переговорам и должен вывести свои войска.

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Напомним, в среду Шольц и Зеленский говорили, в частности, о немецкой помощи в средствах противовоздушной обороны.

В ходе разговора немецкий канцлер подтвердил, что шестая запланированная система противовоздушной обороны IRIS-T будет доставлена в Украину до конца этого года.

ШольцПутинЗеленский
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