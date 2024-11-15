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Украина призывает Германию одобрить новые поставки оружия до выборов

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 15 ноября 2024, 20:08

Украинское правительство настаивает, что Германия должна принять необходимые решения о дальнейших поставках оружия Украине до проведения досрочных парламентских выборов в Бундестаг в следующем году.

Источник: Spiegel, "Европейская правда"

Детали: Как сказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, "необходимо сделать все, чтобы обеспечить бесперебойную реализацию запланированных заказов и финансирование дополнительной помощи в новом году".

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Дипломат подчеркнул, что Бундестаг способен принимать решения даже после распада коалиции и может одобрить следующие пакеты вооружений.

"Большинство было и остается на нашей стороне – абсолютное демократическое большинство", – подчеркнул он.

До распада правительства канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал выделение дополнительных 3 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Сейчас продолжаются переговоры между фракциями коалиции – социал-демократами и "Зелеными" – и оппозицией.

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В поддержку одобрения помощи выступает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая представляет "Зеленых". В частности, речь идет о 812 разведывательных беспилотниках компании Quantum стоимостью 153 миллиона евро, которые запросила Украина, но этот запрос до сих пор даже не был зарегистрирован в Бундестаге.

Напомним, в предыдущем проекте бюджета Германии на 2025 год предусматривается 4 миллиарда евро на помощь Украине – вдвое меньше, чем в 2024-м.

В сентябре сообщалось, что немецкое правительство планирует до конца года поставить Украине очередной пакет вооружений на сумму 1,4 млрд евро – несмотря на то, что бюджетные средства на военную поддержку Киева уже в значительной степени исчерпаны.

ГерманияоружиеУкраина
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