Иран заверил США, что не будет пытаться убить Трампа – СМИ

Иран в октябре якобы предоставил администрации Джо Байдена письменные заверения, что не будет пытаться убить избранного президента США Дональда Трампа, известного жесткими взглядами на Тегеран.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Сообщение Ирана, переданное США 14 октября, стало ответом на письменное американское предупреждение, направленное Тегерану месяцем ранее в связи с полученной информацией о подготовке покушения на Трампа.

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Собеседники WSJ утверждают, что сентябрьское послание к Ирану повторяло неоднократные предыдущие предостережения против причинения вреда тогда еще экс-президенту США, но было направлено в свете новой информации.

В своем ответе, который не был направлен от чьего-то конкретного имени, Иран обвинял Трампа в преступлении из-за приказа убить высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

В то же время там содержались заверения, что Тегеран не будет пытаться убить избранного президента США, говорится в публикации WSJ.

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В администрации Байдена считают, что обмен сообщениями между Вашингтоном и Тегераном имел целью снизить напряженность в двусторонних отношениях на фоне возвращения Трампа к власти.

Напомним, еще в сентябре сотрудники американской разведки предупредили Дональда Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана. На прошлой неделе стало известно, что по факту этих угроз продолжается расследование, в рамках которого были объявлены обвинения трем людям.

Экс-президент США известен жесткой политикой в отношении Ирана: он вернул санкции против иранского режима и распорядился в 2020 году ликвидировать высокопоставленного генерала КСИР Касема Сулеймани.