На Курщине россияне атаковали так же активно, как на Кураховском направлении – Генштаб

В субботу российские войска совершили 24 атаки в Курской области, что почти равно количеству вражеских атак на Кураховском направлении (25), в то же время активнее всего россияне давят на Покровском направлении, там зафиксировано 32 атаки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отражали 24 атаки противника".

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Детали: Всего на фронте произошло 132 боевых столкновения. В субботу россияне нанесли ракетный удар одной ракетой, 56 авиаударов, сбросив при этом 74 УАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 593 дрона-камикадзе и совершили более 3600 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Стрелечьего, еще одна атака продолжается.

Десять раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызово подразделения Сил обороны отбили девять штурмов. Продолжается одно боестолкновение. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шийковка.

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На Лиманском направлении за субботу российские войска десять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. Все атаки противника были отбиты. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Боровая, Ивановка, Дроновка, Шийковка.

В Торецке и в направлении Щербиновки противник семь раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Светлодарск, Петровка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 32 раза атаковал украинские позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Проминя, Крутого Яра, Петровки, Новоалексеевки и Пустынки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Сухая Балка, Ровно, Мирноград, Сухой Яр, Кринича, Новый Труд.

По предварительным подсчетам, в субботу оккупанты на Покровском направлении потеряли 340 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один БТР, одна ББМ, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл и одна пушка оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения двум танкам, одному БТР и пушке.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 25 вражеских атак. Одна из них продолжается. В основном бои продолжаются в районах Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Враг сбросил один УАБ на Анновку.

Четырнадцать раз противник в субботу штурмовал передний край украинской обороны в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя на Времовском направлении, три атаки продолжаются. В то же время враг нанес авиаудары по районам Великой Новоселки, Темировки и Андреевки.

Четыре раза безуспешно враг атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.