Зеленский признал кадровый кризис во власти и рассказал, как у министров "не получалось"

Президент Владимир Зеленский признал существование кадрового кризиса во власти, который был и до полномасштабной войны, но усилился с ее наступлением.

Источник: Зеленский во время встречи со студентами в субботу, видео встречи опубликовала в воскресенье пресс-служба президента

Прямая речь: "Относительно кадрового кризиса – безусловно, он есть. С началом войны по понятным причинам большое количество ушло на войну – абсолютно героически, и мы им всем благодарны, они смелые люди. К сожалению, есть потери, и вы знаете, что большие потери.

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Один человек – это уже большая потеря, а то количество людей, которые отдали свои жизни, и также много раненых – безусловно, это специалисты из разных направлений, не только из государственных институтов, из частного сектора. А все это работает вместе... Поэтому с кадрами есть проблема. До войны она также была".

Детали: Президент отметил, что работа во власти – это "большой серьезный вызов", когда "не знаешь, с чего начать".

"У нас были представители частного сектора, которые действительно имели серьезный результат, люди и способные, и образование украинское+ (это и французское, британское, американское), люди с двумя-тремя образованиями, опытом и успешным бизнесом. Приходили в институты, приходили в государство, в ту бюрократию, которая есть... в любом государстве есть бюрократия, ее надо цифровизировать и уменьшать, это другой вопрос. Но когда они приходили на это испытание, другими словами сегодня это назвать нельзя, и становились на должность министра – не у всех получалось, честно. И они честно говорили, что это работа 24/7, работа, где политическая составляющая, политическая ответственность высокая. Все это непросто", – рассказал Зеленский.

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Он добавил, что студенчество и вообще молодежь должны быть в государственных институтах.

"Когда вы увидите средний возраст нашего Кабмина и в институтах – в целом мы гораздо моложе, чем это было до нас, но на этом нельзя заканчивать", – отметил президент.