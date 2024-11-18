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Пьяный водитель BMW X6 въехал в остановку транспорта в Хмельницком: трое погибших

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 ноября 2024, 10:16
Пьяный водитель BMW X6 въехал в остановку транспорта в Хмельницком: трое погибших
фото полиции

Три человека погибли в Хмельницком в результате действий нетрезвого водителя, который въехал в остановку общественного транспорта.

Источник: полиция Хмельницкой области

Детали: ДТП произошло в 07:20 часов 18 ноября на остановке по ул. Заречанской, 9.

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Водитель автомобиля "BMW X6", двигаясь по Заречанской, допустил касательное столкновение с автомобилями "Skoda Octavia" и "Mazda", после чего въехал в остановку общественного транспорта.

 

В результате ДТП трое женщин (60, 56 и 53 лет), которые стояли на остановке, от полученных травм погибли.

 

Водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения.

 

ДТПХмельницкий
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