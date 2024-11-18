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В Словакии вышли на протест против правительства Фицо

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 18 ноября 2024, 10:33
В Словакии вышли на протест против правительства Фицо
фото: АР

В словацкой столице Братиславе накануне вечером тысячи людей вышли на протест против политики правительства во главе с Робертом Фицо.

Источник: "Европейская правда", AP

Детали: Акция состоялась в 35-ю годовщину Бархатной революции – когда Чехословакия положила конец коммунистическому правлению и разделилась на Чехию и Словакию.

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Протест объединил оппозицию, в частности либеральную "Прогрессивную Словакию", пробизнесовую "Свободу и Солидарность", а также консервативных Христианских демократов.

Участники акции заявили, что Фицо представляет угрозу для демократии.

"Правительство забирает нашу свободу и демократию", – гласит надпись на одном из плакатов.

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фото: АР

"Словакия была и будет частью западной цивилизации. Мы не хотим, чтобы кто-то двигал нас в сторону Москвы", – заявил собравшимся на площади Франтишек Миклошко, который был одним из лидеров Словакии 1989 года.

Лидер "Свободы и Солидарности" Бранислав Грёлинг заявил, что Фицо ведет страну "к авторитарному режиму, как в России и коммунистическом Китае".

Михал Шимечка, председатель Прогрессивной Словакии, которая сейчас является самой популярной партией в стране, заявил, что оппозиция будет делать все возможное для защиты свободы и демократии.

"Словакия есть и будет страной свободных людей. А свободные люди не будут молчать", – сказал он.

Напомним, летом в Словакии проходили многотысячные акции протеста против руководителей Министерств культуры и юстиции, которых оппозиция обвиняет в кадровых чистках.

На фоне протестов Министерство внутренних дел Словакии распорядилось усилить защиту "конституционных служащих" государства.

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ФицоСловакия
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