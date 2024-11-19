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Россияне усилили натиск на Курщине: ВСУ отбили свыше 20 штурмов, авиация РФ сбросила 37 КАБов

Станислав ПогориловВторник, 19 ноября 2024, 08:21
Россияне усилили натиск на Курщине: ВСУ отбили свыше 20 штурмов, авиация РФ сбросила 37 КАБов
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки российские войска увеличили с 10 до 22 количество атак в Курской области, где продолжается операция Сил обороны, всего на фронте произошло 143 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

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На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.

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На Покровском направлении наши защитники отбили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак у Берестков, Сонцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмовых действий неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

На Приднепровском направлении произошло восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 27 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ. Украинские защитники отбили 22 штурмовые действия захватчиков.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время воины ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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