Писториус о повреждении кабелей в Балтийском море: Это могла быть диверсия

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что повреждение двух кабелей связи в Балтийском море может быть результатом диверсии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Перед консультациями министров обороны стран ЕС в Брюсселе Писториус, комментируя инцидент с повреждением кабелей, сказал, что это было "гибридное действие".

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"Мы также должны предположить, что это могла быть диверсия", – отметил немецкий министр.

Он также считает маловероятным, что кабели были повреждены случайно. Скорее, это "явный признак того, что что-то происходит", добавил Писториус.

Ранее стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

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Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Финляндия, Германия и Швеция расследуют повреждение сразу двух кабелей связи, проходящих по дну Балтийского моря.