Салливан заявил, что мобилизация военных Украине нужна больше, чем новое оружие

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал причиной сложной ситуации для Украины на поле боя проблемы с мобилизацией.

Источник: Салливан заявил PBS News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Советник президента США по нацбезопасности отвечал на вопрос о том, не могли ли Соединенные Штаты в прошлом сделать что-то по другому в вопросе поддержки Украины – учитывая то, что сейчас Украина теряет больше территории, чем когда-либо ранее в этом году.

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Салливан отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине танки, одобрили передачу истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot. Несмотря на это, по его словам, "Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, как она действует на поле боя".

"Где пролегает самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами? Она пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы", – заявил советник Джо Байдена.

При этом Салливан не считает, что если бы Украина получила разрешение на получение какой-то из систем вооружений раньше, то это бы существенно повлияло на поле боя.

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"Увидели ли мы заметную разницу на поле боя после того, как предоставили танки Украине? Аналогично, заметили ли мы заметную разницу в использовании истребителей F-16? Мы считаем, ни одна система вооружений не имеет решающего значения в этой битве.

Речь идет о человеческих ресурсах, и, по нашему мнению, Украине нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на линии фронта", – сказал Салливан.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США лишь половину обещанного оружия, а помощь Европы для украинской армии была не меньше.

Ранее также стало известно, что администрация Байдена также планирует направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.